▲ 【美息不變】阿里巴巴大升6%、美團升半成 恒生科指低位累彈1000點

美國聯儲局維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾重申2023年前不加息，令近期受10年期美國國債債息上升影響的科技股反彈。阿里巴巴 （09988） 最新升幅達6%，高見236.6元；美團 （03690） 升5%，騰訊 （00700） 也升3.4%。

從基本面上，阿里巴巴、騰訊有份持股的嗶哩嗶哩（bilibili，美：BILI）在香港啟動招股，配售已經足額。另外，阿里巴巴據報在騰訊微信開淘寶特價版小程序，回應潛在反壟斷的要求。

阿里巴巴傳在騰訊微信開淘寶特價版小程序 並將開通微信支付，可見【下一頁】

嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元 集資最多247億元，可見【下一頁】

其他科指成份股方面，舜宇光學 （02382） 公布業績後，股價大升10%，暫為表現最佳的成份股。恒生科技指數最新升195點或2.27%，暫報8769點，較月內低位7706點累升逾1000點。

微盟 （02013） 同樣於周三公布業績，但績後大瀉15%。

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編輯：麥德銘