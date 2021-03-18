  • 23°C
香港時間 : 2021318日 (四) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美息不變】阿里巴巴大升6%、美團升半成　恒生科指低位累彈1000點

股市 11:04 2021/03/18

分享：

【美息不變】阿里巴巴大升6%、美團升半成　恒生科指低位累彈1000點

美國聯儲局維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾重申2023年前不加息，令近期受10年期美國國債債息上升影響的科技股反彈。阿里巴巴 （09988） 最新升幅達6%，高見236.6元；美團 （03690） 升5%，騰訊 （00700） 也升3.4%。

從基本面上，阿里巴巴、騰訊有份持股的嗶哩嗶哩（bilibili，美：BILI）在香港啟動招股，配售已經足額。另外，阿里巴巴據報在騰訊微信開淘寶特價版小程序，回應潛在反壟斷的要求。

阿里巴巴傳在騰訊微信開淘寶特價版小程序 並將開通微信支付，可見【下一頁】

嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元 集資最多247億元，可見【下一頁】

其他科指成份股方面，舜宇光學 （02382） 公布業績後，股價大升10%，暫為表現最佳的成份股。恒生科技指數最新升195點或2.27%，暫報8769點，較月內低位7706點累升逾1000點。

微盟 （02013） 同樣於周三公布業績，但績後大瀉15%。

相關文章：

【美息不變】儲局預期3年不加息 調高今年通脹預測至2.4%​​​​​​​

【業績│手機設備股】舜宇光學全年多賺22%末期息增至1.057港元　股價曾升一成

【業績│SaaS股】微盟去年經調整盈利升39% 股價績後挫一成

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」招股在即　投行予目標價有幾高？

 

編輯：麥德銘

港股 恒生科技指數 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【業績│SaaS股】微盟去年經調整盈利升39%、SaaS破壞事件少賺近億　股價大瀉一成半

下一篇文章

【晶片短缺】富豪汽車月內或暫停中美汽車生產　料第二季情況更嚴峻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百度上市】百度9888定價252元　暫有850元水位
【百度上市】百度9888定價252元　暫有850元水位
【美股市況】道指升189點收上33000點　Tesla反彈3.7%（不斷更新）
【美股市況】道指升189點收上33000點　Tesla反彈3.7%（不斷更新）
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
【港元定期存款】港元定存6厘超高息最後召集 追息族趕尾班車
【中芯國際】官媒稱央企在芯片製造關鍵設備突破　中芯股價跌轉升
【中芯國際】官媒稱央企在芯片製造關鍵設備突破　中芯股價跌轉升
【恒指夜期+ADR】恒指夜期再升197點　阿里美股高港1.7%騰訊ADR高0.8%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期再升197點　阿里美股高港1.7%騰訊ADR高0.8%（不斷更新）
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元