【美國債息】美十年期債息升穿1.7厘科技股升幅收窄　阿里巴巴升半成、騰訊升逾2%

▲ 國十年期國債息率於本港尾市升穿1.7厘，拖累科技股升幅收窄。

美國聯儲局維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾重申2023年前不加息，會後聲明重申維持資產購買計劃不變，惟債市續受壓。美國十年期國債息率於本港尾市升穿1.7厘，為2020年1月以來最高，拖累香港上市科技股升幅收窄。美國30年期債息最新也見2.4943厘，為2019年8月以來高位。

阿里巴巴 （09988） 最新升幅5.2%，報234.2元，盤中高見238.6元；美團 （03690） 升3.6%，報337.2元；騰訊 （00700） 升2.4%。

從基本面上，阿里巴巴、騰訊有份持股的嗶哩嗶哩（bilibili，美：BILI）在香港啟動招股，配售已經足額。另外，阿里巴巴據報在騰訊微信開淘寶特價版小程序，回應潛在反壟斷的要求，有利阿里巴巴股價。

阿里巴巴傳在騰訊微信開淘寶特價版小程序 並將開通微信支付，可見【下一頁】

嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元 集資最多247億元，可見【下一頁】

其他科指成份股方面，舜宇光學 （02382） 公布業績後，股價大升一成，最新報195.7元。恒生科技指數最新升120點或1.4%，暫報8694點，較月內低位7706點累升近1000點。

微盟 （02013） 同樣於周三公布業績，但績後大瀉16.7%。

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編輯：麥德銘