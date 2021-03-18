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【阿斯利康疫苗】歐盟欲阻出口英國 夏國賢：邊緣政策（第二版）

環球社會熱點 17:36 2021/03/18

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歐盟指該組織與英國在疫苗供應方面未能互惠互利，威脅或再阻阿斯利康將新冠疫苗出口至英國。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國都正加緊為民眾接種新冠疫苗。歐盟指該組織與英國在新冠疫苗供應方面未能互惠互利，更威脅或再次阻止阿斯利康將新冠疫苗出口至英國。英國衛生大臣夏國賢批評歐盟阻止新冠疫苗出口屬邊緣政策。

【阿斯利康疫苗】意大利8人接種後死亡 政府強調疫苗安全 【下一頁】

（第5、6段加入英國疫苗供應大減的消息）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三（17日）表示，歐盟於過去6周已向33國出口了4,100萬劑新冠疫苗，表明歐洲正展開國際合作。但馮德萊恩指出英國是歐盟最大的疫苗出口目的地，英國卻未有運送任何新冠疫苗至歐盟。

馮德萊恩強調國際在新冠疫苗出口方面應做到互惠及相稱（reciprocity and proportionality in exports）。她更批評阿斯利康（Astrazeneca）與牛津大學共同研發的牛津疫苗出貨速度慢，不排除歐盟會再次切斷新冠疫苗出口。

夏國賢（Matt Hancock）周三出席首相府記者會時，批評歐盟有意阻止牛津疫苗出口的做法為邊緣政策（brinkmanship）。夏國賢指英國政府動用數百億英鎊資助牛津疫苗的研發，並在合法情況下與藥廠簽約，確保英國獲得1億劑牛津疫苗，因此希望相關合約能如期兌現。

希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份 【下一頁】

另外，英媒引述英國國民保健署（NHS）的信件指，英國自3月29日起將面臨顯著的新冠疫苗短缺問題，預料將持續約四周。信件中透露，如果是49歲或以下的醫護人員，只有前綫醫護和臨床狀況脆弱者才可獲安排接種疫苗。

據悉，英國政府疫苗專責小組已知會衛生部門，並表明疫苗短缺是與入口疫苗供應減少有關。但夏國賢仍然強調，英國還有望在4月15日之前達成目標，向頭九個優先群組中的3200萬人提供首劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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