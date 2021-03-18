八會聯合主辦 「2021年線上學識分享獎學金 」　讓兒童停課不停學

由 2019 年底至今，學校學生一直受新冠肺炎疫情影響而停課，令到學習進度延後。為了令更多學生有機會透過不同電子教學模式進行學習，國際獅子總會中國港澳三O三區、國際青年商會香港總會及國際扶輪社3450地區三所團體的八個屬會包括北區青年商會、半島旭日扶輪社、香港太陽獅子會、香港快活谷獅子會、香港新民獅子會、香港騰龍扶輪社、紫荊青年商會、騰龍青年商會，八會聯合主辦「2021年線上學識分享獎學金」，計劃宗旨是透過邀請學生拍攝簡淺易懂的學術短片，分享知識與學習心得，從而提升學生學習興趣、鼓勵學生自學，讓不同背景的學生，均有機會透過不同電子教學模式進行互相學習，做到「停課不停學」。

▲ 停課不停學「2021年線上學識分享獎學金計劃」現正啟動

是次計劃鼓勵學生在課外時間自主學習，透過短片拍攝及分享，從而加深理解課本知識，並加强和其他同學互動，推動知識交流。同時，在參與拍攝知識和分享短片的過程中，鍛鍊學生們表達能力，增強自信心，訓練同學成為「學習界KOL (Key Opinion Leader」，傳遞溫暖人心的正能量。活動收集到的優質短片將於公開平台免費發佈，從而做到知識共享，為家長分擔教育壓力。

活動首席評判高永文醫生表示：「是次獎學金以線上方式去進行互相學習的意念既創新又帶有趣味的元素，而今次的活動由三大服務組織的屬會合辦，別具意義。希望藉此活動能幫到社會上不同階層的人士，令學校，老師，家長及同學等都能受惠。」

▲ 活動首席評判高永文醫生

鄭裕玲女士表示：「 KOL是社會新趨勢，而能夠分享學習知識的KOL工作就更具意義。『線上學識分享獎學金』計劃的宗旨是希望能夠給予小學生一個健康的學習平台，透過訓練去培養小孩成為「學習界KOL」，讓他們在參與拍攝過程能學習如何組織其邏輯思維，達到教學相長的目的。」

有關「2021 年線上學識分享獎學金」活動詳情如下：

計劃主題： 拍攝學術短片，分享學習知識及心得

計劃對象： 全港小學生



短片作品要求及內容：

● 形式：學術知識、分享學習心得或考試方法，以電話或相機拍攝不超過10分鐘長度的影片

● 語言/字幕：粵語/英語/普通話，可以配以相關字幕

● 科目: 中文、英文、數學、常識



獎項：

● 合共 300 名(將獲頒獎狀及獎學金港幣 1,000 元)

● 得獎作品將會在大會指定平台作長期分享



評判：

● 首席評判高永文醫生

● 星之子陳易希 BBS

● 資深教育工作者

● 校長及老師

● 家長



活動時間表 ：

● 6月進行評審 (暫定)

● 7月舉行頒獎典禮 (暫定)

（資料由客戶提供）