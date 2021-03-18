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【LINE資料外洩】LINE爆網絡安全疑慮　官方4點聲明回應

科技 10:11 2021/03/18

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通訊軟件LINE昨（17日）被爆出存有私隱漏洞，部分中國技術人員曾在未經同意下查看日本用戶資料，造訪用戶姓名、電話號碼、Email以及LINE ID的權限。LINE其後在官方網站中發表聲明，強調已火速展開相關調查，並表示無論哪種形式，LINE都不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料。

【網絡安全】LINE爆私隱漏洞　中國軟件工程師偷查看日本用戶資料

【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）

LINE在事件爆發後即發聲明，並列出4點釋除公眾疑慮。LINE表示，全球用戶資料只存放於韓國和日本，不存放在中國。LINE存放資訊的日本伺服器與系統符合ISO 27001資訊安全管理系統、SOC2 & SOC3 （SysTrust）等資訊安全管理制度並且持續維護，以保護使用者個人資訊與隱私。韓國伺服器亦有嚴格的存取控制保護機制，僅有少數經授權並列管的內部使用者可以接觸重要資訊。

其次，LINE自2015年起採用點對點加密技術 （End-to-End Encryption, E2EE），所有一對一的文字與位置訊息都直接在手機上加密，只有對話雙方可以為彼此的訊息加解密，LINE內部人員或外部第三方均無法攔截或讀取。

再者，LINE所有內部員工使用系統與可獲取之資料的情形，LINE均有嚴格的權限控管機制。最後，LINE從未提供任何國家之用戶資料給中國政府。

LINE又表示，無論何種形式，都不會單方面配合政府隨意調閱用戶資料，也不會配合監聽或審查。L而且自2016年下半年起，LINE都會定期每半年公布透明度報吿，清楚揭露全球執法單位調閱要求之件數與實際處理之件數比例。

Apps私隱調查結果　Instagram、Facebook被揭與第三方廣告商分享最多數據

責任編輯：曾曉汶

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