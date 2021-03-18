【中國電信】回A計劃詳情曝光 中國電信料A股集資544億元人民幣

中國電信 （00728） 於業績會上公布回A股上市，今日公布細節。根據公司公告，中國電信將於4月9日舉行股東會，審議發行A股的計劃，公司現時計劃發行不超過120.9億股，不超過已發行總股本的13%。

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中國電信指，扣除發行費用後，全數A股募集的資金544億元人民幣將用於公司營運用途，其中114億元人民幣用於5G建設、270億元人民幣用於雲網融合新型信息基建、160億元人民幣用於科技創新研發。公司指未來3年總投資規模達到1,021億元人民幣，即A股募集的資金佔近半。

中國電信股價今日早上升1.9%至2.69元。

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