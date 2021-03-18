【新股IPO】百融雲創6608周五招股　一手入場費16060元、集資約39億元

▲ 【新股IPO】百融雲創6608明日起招股籌逾39億元 入場費16060元

百融雲創（上市編號：06608）周五（19日）至24日公開招股，公司擬發行約1.24億股B類股份，佔擴大後股本25%，當中90%為國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權。百融雲創招股價26.5元至31.8元，集資最多39.4億元。每手500股，入場費16060元，於3月31日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

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以同股不同權架構來港上市的百融雲創引入Cederberg Capital 、中國國有企業結構調整基金（China Structural Reform Fund） 及Franchise Fund LP為基石投資者。3位投資者合共認購2.2億美元股份，有關 股份設6個月禁售期。

百融雲創最快周五招股、集資約39億元、市值高達263億【下一頁】

百融雲創於2014年成立，為獨立AI技術平台，公司收入主要分為分數據分析、精準營銷及保險分銷服務三大板塊。是次集資所得45%將用於業務擴充；30%將用於提升研發能力；15%將用於有選擇地進行戰略投資和收購；10%用於一般企業用途。

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記者：吳敏芳、謝卓榮