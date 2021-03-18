【美股焦點】美債息再飆升　納指盤前跌1.7%

聯儲局繼續維持寬鬆貨幣政策，並上調美國經濟增長預測，帶動市場情緒，道瓊斯指數本周三（17日）首次企上33000點關口，隨後周四（18日）美國10年國債債息繼續攀升至1.74%，市場對於通脹擔憂進一步加劇，納指盤前跌1.7%，現報13200點。

本周三（17日）聯儲局公開市場委員會會議（FOMC）結束後後，主席鮑威爾（Jorome Powell）發表講話，一如既往強調寬鬆立場，維持接近零利率水平及1200億買債計劃不變。他還強調，央行任何有關加息的前景或是討論，都將取決於是否真正達到目標，而非僅僅是預期。

與去年12月相比，聯儲局官員對美國經濟復甦的態度更加樂觀。他們預計今年的GDP增速將達到6.5％，高於12月預期的4.2％；同時預計失業率將於今年年底降至4.5％。儘管如此，聯儲局仍強調，當前經濟形勢極其不明朗，且復甦不均衡，很大程度上仍要取決於新冠肺炎疫情，復甦進度遠未達成！

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編輯：李勝男