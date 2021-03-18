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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數升逾500點　阿里巴巴升逾6%（不斷更新）

股市 15:07 2021/03/18

分享：

港股市況不斷更新

美國聯儲局立場偏鴿，美股上揚，道指升189點，港股承接美股高開近300點，其後升幅曾擴大至逾500點，恒生指數半日升438點，報29472點，成交994億元。科指升2.1%，報8752點。阿里巴巴 （09988） 升近6%；美團 （03690） 升近半成。舜宇光學 （02382） 績後升11%；微盟 （02013） 跌逾16%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626正在招股　券商予目標價有幾高？

【美息不變】金管局：美國通脹及經濟復甦步伐　將影響利率及資金流

即市走勢︰

【15：06】航空股午後升幅擴大，內航股南航 （01055） 升逾3%；東航 （00670） 、、國航 （00753） 升2%。另外，國泰 （00293） 亦升逾2%。

【15：00】上證全日升0.5%；深證升1.1%；創業板指升近1.7%。

【14：46】美圖 （01357） 升幅擴大至12%，高見3.15元。

【14：36】安踏 （02020） 升逾3%，高見126.4元；李寧 （02331） 、非凡中國 （08032） 升逾1%。

【14：33】康哲藥業 （00867） 升逾17%，破頂高見18.8元。花旗將其目標價升至26元，並上調評級至「買入」。

【14：31】港股最新升約500點，於29500點水平。

【14：25】舜宇2382績優股價彈一成　券商唱好野村「轉軚」升目標價（附券商目標價）

【13：24】中通快遞 （02057） 午後復牌，績後跌5%，低見235.4元。

【13：18】網信辦約談阿里、騰訊、快手等　促依法展開安全評估

【13：14】大市升幅略為收窄至400點內，恒指升394點，報29428點；科指升1.8%，報8733點。

【13：12】嘉里建設 （00683） 績後升3%，高見24.3元。嘉里建設去年少賺22%，派末期息0.95元。集團表示，就嘉里物流 （00636） 股份出售，董事會有意宣派約25%至30%的該淨款項作特別息。

【13：00】港股午後初段升約450點。

石SIR今日推介舜宇光學

【12：37】日清去年純利3億元多賺兩成　派末期息14.05港仙

【12：35】華潤電力去年純利增15%、末期息增17%　現價股息率7厘

【12：20】特步去年少賺三成末期息維持7.5仙　加快索康尼、邁樂和帕拉丁品牌在內地開店計劃

【12：00】恒生指數半日升438點，報29472點，成交994億元。科指升2.1%，報8752點。阿里巴巴 （09988） 升近6%；美團 （03690） 升近半成。舜宇光學 （02382） 績後升11%；微盟 （02013） 跌逾16%。

【11：47】6美國十年期債息升至1.67厘，科指最新升2%。

【11：41】大市中午收市前升約450點，報29489點。科指升近2%，報8741點。

【11：30】內地股市半日向上，上證半日升0.6%；深證升1%；創業板指升1.5%。

【11：28】嗶哩嗶哩9626配售、孖展齊足額　不足半日孖展13億

【11：18】阿里巴巴 （00998） 升7%，高見238.6元；美團 （03690） 升逾半成；騰訊 （00700） 升逾3%；小米 （01810） 升近2%。

【11：09】中電信 （00728） 升幅擴大至半成，高見2.84元。

【11：05】阿里巴巴大升6%、美團升半成　恒生科指低位累彈1000點

【11：02】舜宇 （02382） 升11%，高見199.4元，挑戰200元。

【11：00】港股升幅擴大至560點，試29600點水平。

【10：57】嗶哩嗶哩（B站） （09626） 今日起招股，港交所 （00388） 升逾4%，高見474元。

【10：50】恒騰 （00136） 最新升一成，高見11元。

【10：48】港股最新升約455點，於29500點水平爭持；科指升2.2%，報8762點。

【10：43】阿里巴巴 （09988） 股價造好，升近6%，高見236.6元。客服確認淘寶特價版微信小程序已在內部試用。

【兩大巨頭】阿里巴巴傳在騰訊微信開淘寶特價版小程序 並將開通微信支付

【10：29】海底撈 （06862） 升逾5%，高見59.2元；九毛九 （09922） 升近3%，高見29.8元。

【10：27】三桶油逆市向下，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾1%；中石油 （00857） 跌0.7%。

【10：21】亞洲果業 （00073） 升逾三成，高見0.355元，成交934萬元。

【10：12】大市升勢回順，恒指最新升約370點，至29400點水平。

【10：05】嗶哩嗶哩 （09626） 招股，快手科技 （01024） 升近4%；映客 （03700） 回吐1%。

【10：03】中電信 （00728） 升近2%。中電信對A股發行募投項目情況做了進一步的介紹，其中初步利用募集資金投資額合計544億元人民幣。

【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市、集資或逾500億人幣　未來3年千億投資業務（第三版）

【09：58】恒指升500點重上29500點水平，科指升逾2%。

【09：54】百融雲創6608明日起招股籌逾39億元　入場費16060元

【09：54】新秀麗去年盈轉蝕12.8億美元　股價照升6%

【09：53】耐世特 （01316） 逆市跌近一成，低見10.36元。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；小米 （01810） 、京東 （09618） 升逾1%。

【09：48】汽車股造好，吉利 （00175） 、華晨 （01114） 、長汽 （02333） 升逾3%；比亞迪 （01211） 升逾2%；廣汽 （02238） 升逾1%；五菱 （00305） 升0.5%。

【09：45】舜宇光學 （02382） 績後升7%，高見193元。

【09：44】電能實業 （00006） 、長建 （01038） 績後分別升逾1%。

【業績│公用股】電能去年少賺14%末期息增至2.04元　現價股息率6.3厘

【業績│公用股】長建去年少賺三成、逾半跌幅為非現金項目　增派末期息至1.79元

【09：41】微盟 （02013） 跌幅擴大至15%，低見18.66元。

【09：38】騰龍 （01182） 飈升逾五成，高見0.142元。勝龍國際以每股6.7仙配售最多4.73億股新股，籌約3171萬元，折讓約15.2%。

【09：37】大市早段升幅擴大至逾400點，恒指升434點，報29468點，科指升1.5%，報8699點。

【09：34】Bitcoin 比特幣回升至59000美元水平，火幣科技 （01611） 升近半成；歐科雲鏈 （01499） 、雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 升3%。

【09：31】微盟 （02013） 績後挫11%，低見19.54元。

【業績│SaaS股】微盟去年經調整盈利升39% 研發開支增逾7成

【09：29】中芯國際 （00981） 升逾2%。中芯國際公告指，與深圳政府擬以建議出資的方式經由中芯深圳進行項目發展和營運。

【中芯國際】中芯國際與深圳政府擬182億設中芯深圳　產28納米及以上集成電路

【09：26】舜宇 （02382） 績後升逾2%，舜宇光學全年錄得純利48.7億元人民幣，按年增長22.1%。

【業績│手機設備股】舜宇光學全年多賺22%至48億元人幣　末期息增至1.057港元

【09：24】美圖 （01357） 升逾4%，美圖再斥3.9億購買以太幣和比特幣。

【Bitcoin】美圖再斥3.9億 加碼買比特幣及以太幣

【09：20】恒生指數開報29317點，升283點。恒生科技指數升1.3%，報8689點。ATMX向上，美團 （03690） 、小米 （01810） 升近2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%。

【09：13】期指開報29279點，升288點或近1%。

【08：55】恒指黑期升294點，報29285點；道指期貨升104點，報33008點。

【08：40】嗶哩嗶哩bilibili（新上市編號：09626，美：BILI）於18日（周四）至23日（周二）招股，招股價上限為988元，以一手20股計，嗶哩嗶哩一手入場費為19959元。

嗶哩嗶哩「B站」9626今起招股入場費19959元　集資最多247億元

【08：30】美商務部向多間中國通訊供應商發傳票　FCC啟動程序阻聯通、ComNet在美經營

【07：45】中通快遞上季淨利按年跌44%

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報46.34元，升0.59元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報629.69元，升5.19元或0.8%。

【07：30】美股上揚，道指首突破33000關，創新高，收市升189點，報33015點；標指升0.3%，報3974點；納指亦升0.4%，報13525點。

美國聯儲局維持利率不變，並維持2023年底前不加息預期。會後聲明重申維持資產購買計劃不變，主席鮑威爾強調無需對近月美債息大幅上揚作出反應。

【美息不變】儲局預期3年不加息 調高今年通脹預測至2.4%

【開市9點半】拼多多創辦人黃崢41歲退下來　百度定價後美股升　初現水位850元

港股上日市況，詳情請看【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR IPO 嗶哩嗶哩（美：BILI） 嗶哩嗶哩（09626） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005）

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