【開市9點半】拼多多創辦人黃崢41歲退下來　百度定價後美股升　初現水位850元

（1）拼多多（美：PDD）2018年8月上市，初始股價26.5美元，當時市值約300億美元；拼多多最新報149.46美元，市值1833億美元，其間累升5倍，不過在名成利就之時，拼多多創辦人黃崢卻在現年41歲之齡退下，市場錯愕之反應，在拼多多即市股價一度急跌12.8%之中反映，市值一度蒸發619億美元，比當日上市的市值還要多，傳奇人物行非凡之事，黃崢人生的下一個旅程，又是甚麼？

即睇開市9點半重點：

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【拼多多】41歲黃崢急流勇退 辭董事長、CEO後要去做什麼？

（2）中國芯片技術突破，官媒早前指成功「離子注入機全譜系產品」國產化，工藝段覆蓋至28納米製程芯片，中芯 （00981） 即發通告，在夥深圳政府攻28納米及以上的集成電路。

中芯國際與深圳政府擬182億設中芯深圳 產28納米及以上集成電路

官媒稱央企在芯片製造關鍵設備突破

（3）中概新股對投資者來說，未必吸引，因為要多個條件配合才有錢賺，百度今晨收市升3.9%，由於招股定價較低，暫時有850元水位，不過距離掛牌，仍要睇多兩日。

百度9888定價252元 暫有850元水位

嗶哩嗶哩今日招股

（4）微盟業績優，經調整淨利潤升39%至1.08億元。

微盟去年經調整盈利升39% 研發開支增逾7成

（5）舜宇全年純利增長22.1%，毛利率按年升2.4個百分點。

舜宇光學全年多賺22%至48億元人幣 末期息增至1.057港元

（6）投資界已唔怕疫情，轉而怕通脹及收水，不過，不如美國印錢都超過10年，通脹數字都仍在範圍內，雖然香港樓價等資產期內大升。

美銀：通脹及收水恐慌超越疫情 成為基金經理最大隱憂

（7）擊殺拉登功臣股Palantir話，不要着眼公司短期盈利。

Palantir總裁怒斥華爾街投資者短視﹕ 想投機就不要買Palantir

（8）市場突然捧出女股神後，可以跑贏女股神的，又會引起市場關注，有追蹤創新公司的ETF，今年以來回報有39%。

【科技股女股神】後起之秀MOON跑贏Cathie Wood十倍 憑生科股凸圍而出

（9）Tesla股價急跌之際，有基金唱空Tesla，睇好德國車廠。

【電動車】基金經理：Tesla處於泡沫之中 正沽空Tesla

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉