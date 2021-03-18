【美股收市】儲局續買債+3年不加息 道指漲189點首越33000關

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，並維持2023年底前不加息的預期。會後聲明重申維持資產購買計劃不變，直至取得實質性進展。主席鮑威爾(Jarome Powell)會後表示，目前還不是開始討論縮減債券購買力度的時機，強調無需對近月美債息大幅上揚作出反應。

儲局聲明偏鴿，消除市場對通脹和利率上升的憂慮，刺激美股升勢擴大，道指首突破33000關，創新高，收市漲189點，報33015點；標指升0.3%，報3974點；納指亦升0.4%，報13525點。

10年期美債息一度急升至1.676厘，創13個月新高，最新報1.65厘，仍處於近期的相對高位。儲局大幅調高今年經濟增長預測至6.5%，但疫情繼續構成相當大的風險 ; 通脹方面，預測今年達到2.4%，高於儲局2%的目標，核心通脹率達到2.2%。

鮑威爾重申，需要看到實際通脹上行，才會收緊政策 ; 通脹的短期上升，並不意味著加息，現時經濟復甦仍然不平衡，距離實現全面就業和通脹目標，還有很長的路要走。他拒絕就通脹容忍度作出量化，只強調聯儲局允許通脹溫和超過2%。

儲局承諾繼續每月購買至少800億美元國債，以及至少400億美元機構按揭抵押證券，直至為實現最大就業和穩定物價的目標取得進展為止。美元應聲回落0.5%，美匯指數91.41，刺激紐約現貨金價尾段一度漲1.25%，報1753.1美元。

美國總統拜登對美國廣播公司（ABC）表示，任何年收入超過40萬美元的美國人都會看到個稅上調，幅度或大或小。不過，加稅必須經國會批准，而共和黨人已表態反對。

「債王」格羅斯（Bill Gross）表示，巨大的財政刺激措施、可能出台的大規模基建計劃等將推升通脹，料未來數月通脹或升至3%至4%，並認為儲局未來將實施扭曲操作（即賣出短期美債同時買入長期美債），以減緩債息上行。Bill Gross又指，早前市場開始下跌時已做空美國國債，現在仍做空10年期美國國債。

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責任編輯：柯志宏