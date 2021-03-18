【美息不變】儲局維持3年不加息 調高今年通脹預測至2.4%

▲ 美國聯儲局公布議息結果，維持利率不變。（法新社資料圖片）

聯儲局舉行一連兩日議息會議，於會後宣布，維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，符合市場預期 ; 並維持2023年底前不加息的看法。會後聲明重申維持資產購買計劃不變，直至取得實質性進展。

儲局大幅調高今年經濟增長預測至6.5%，預期今年底失業率降至4.5%。通脹方面，預測今年達到2.4%，高於聯儲局2%的目標，核心通脹率達到2.2%。

聲明說，美國經濟正在轉強，但疫情繼續構成相當大的風險。經濟活動及就業指標最近回升，總體金融狀況保持寛鬆，但受疫情影響最嚴重的行業仍然疲弱，經濟發展前景很大程度仍然取決於疫情發展，包括疫苗接種的進展。

儲局重申，將使用所有工具支持經濟，維持每月買債規模1200億美元，直至達到就業最大化同物價穩定的目標取得實際進展，並且維持寬鬆貨幣政策直到通脹在一段時間內適度高於2%。

公開市場委員會(FOMC)成員一致通過決議。局方預計，今年聯邦基金利率為0.1%，與去年年12月時預計的0.1%相同。

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責任編輯：柯志宏