【樓市故事】 2組客搶購愉景新城3房 準新人特地請假斥1,000萬買樓 業主為守承諾寧願少賺8萬元

農曆新年過後，盡管股市持續動蕩，但樓市成交量卻暢旺，最近市場出現業主臨場反價的個案，買家怕之後樓價更高，惟有硬著頭皮承接。不過，最近一名業主將單位放盤後，即吸引兩組買家搶購單位，跟其中一方傾好價後，雖然有另一方買家追價也不為所動。

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美聯物業助理區域經理鍾家豪表示，樓市氣氛暢旺，荃灣愉景新城新近錄得成交，一個高層3房戶減價出售，吸引多組客上門睇樓，最終獲一組準新人買家承接，涉資1,000萬元。

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剛促成的愉景新城12座高層F室，實用面積約650平方呎，為3房套間隔。原業主早前開價約1,020萬元放售上址，至日前減至約1,000萬元，隨即吸引多組客人預約睇樓，其中一對準新人因加班未能前往翻睇，故特別請假預約今早9時半上門。另一組客為搶購單位，不惜追價至1,008萬元及提早半小時睇樓，惟業主最終仍信守承諾，以1,000萬元出售單位予準新人買家，寧願少賺8萬元，折合實用呎價約15,385元。



資料顯示，原業主2012年5月以543.8萬元購入，轉手帳面獲利約456.2萬元，升值約83.9%。

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記者：陳詠妍