【大行點睇】十四五規劃出爐 光大證券建議關注三大領域 逾20隻中資股適部署

「十四五」規劃近期出爐，光大證券發表報告指，相對「十三五」規劃，「十四五」規劃覆蓋範圍更加廣泛，包括經濟發展、創新驅動、民生福祉、綠色生態和安全保障等五個板塊。同時，經濟目標亦從以往注重增速，轉為注重質量。該行認為，「十四五」規劃在三大領域值得重點關注，包括科技創新、綠色經濟和內循環。當中多個範疇包括人工智能、量子信息、集成電路、風電、光伏、家電、消費電子、互聯網及傳媒等，都有可能是政策支持的重點。

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光大在報告中亦指，因「十四五」規劃而出現投資機會的行業多達十個，包括石化化工、建築建材、環保新能源、機械軍工、汽車、計算機、電子、通信、醫藥及社會服務等。光大同時建議關注不同行業中共數十隻股份，當中最少20隻亦於本港上市。

光大建議關注「十四五」概念中資股一覽：

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以內地推進的碳中和目標為例，光大相信，這有助加快非石化能源使用，加快管道建設。創新引領，深入實施製造強國的戰略，料有利製造業升級，推動新能源、半導體、軌道設備以至軍工行業的發展。「十四五」規劃提出要加快5G應用。光大相信，將推動營運商、數據中心及物聯網等，進入景氣周期。

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