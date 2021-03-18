▲ 【Bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」9626正在招股 券商予目標價有幾高？

嗶哩嗶哩Bilibili（新上市編號：09626，美：BILI）正在招股，國際配售部分傳已足額認購。據悉，多位在港的大型機構投資者考慮下單，並認為Bilibili是這一波回港潮中難得的好項目。而綜合多家大行，Bilibili目標價介乎154美元至184美元之間，當中華興資本全行最牛，看Bilibili可升見184美元。

Bilibili「B站」9626招股，一手入場費19959元，詳情【下一頁】

Bilibili孖展即時睇【下一頁】

圖看券商予Bilibili目標價

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

摩根士丹利在Bilibili業績出來後曾予目標價205美元，評級為「增持」，最新目標價為180美元。摩根士丹利報告指出，用戶增長及變現能力改善都是Bilibili主要動力。該行稱，Bilibili目標2023年月活躍用戶達4億，意味在3年內滲透中國四分之一的互聯網用戶，相信Bilibili「B站」將會成為中國主流的娛樂平台，滲透率水平可與Youtube媲美。

Bilibili創辦人原來係90後，現時身家已達【下一頁】

摩根士丹利看好Bilibili多渠道的變現能力，尤其是廣告變現勢頭十分強勁。另外，Bilibili不斷拓展各類內容頻道（「破圈」）引人注目，相信未來仍會不斷「破圈」，增加新內容頻道，豐富B站社區。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【Bilibili上市】騰訊阿里巴巴齊為嗶哩嗶哩「b站」主要股東 高層擁76%投票權

編輯：陳華