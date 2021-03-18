【Bitcoin】美圖再斥3.9億加碼買比特幣及以太幣　股價升逾4%

▲ 美圖再斥3.9億，購買以太幣和比特幣。

美圖 （01357） 披露，全資子公司Miracle Vision周三（3月17日）根據加密貨幣投資計劃在公開市場交易中，進一步購買了1.6萬單位的以太幣，總對價2840萬美元（約2.2億港元），以及386.08581655單位的比特幣，總對價為2160萬美元（約1.68億港元）。美圖已累計淨購買價值約9000萬美元（約7億港元）的加密貨幣。

美圖高開4.6%，開報2.93元，成交315萬元。

美圖上周已經公佈，在公開市場購買1.5萬單位的以太幣以及379.1214267單位的比特幣，共涉資4000萬美元（約3.1億港元）。

美圖表示，購買的以太幣和比特幣單位將存放於聘用的並建立了良好的安全措施的知名加密貨幣交易平台上。加密貨幣購買的對價以現金支付，資金來源為集團現有的現金儲備，但不包括公司的首次公開發行所得的餘下款項。

美圖斥逾3億元購入以太幣及比特幣【下一頁】

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編輯：陳健婷