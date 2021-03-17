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聯想控股附屬收購芯片設計商富瀚微近16%股權　斥資逾15億人幣

股市 23:34 2021/03/17

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聯想控股附屬斥逾15億人幣收購芯片設計商近16%股權

聯想控股 （03396） 宣布，聯想控股旗下全資附屬公司東方企慧三度向杰智控股收購富瀚微（深：300613）合共約1275萬股，佔富瀚微已發行股本比例15.94%。聯想控股指，未計相關交易費用，連串收購平均每股富瀚微約120.98元人民幣，累計總現金代價約為15.4億元人民幣。

中芯與深圳政府擬設中芯深圳，產28納米及以上集成電路，看【下一頁】

富瀚微為專注於以視頻為核心的專業安防、智能硬件、汽車電 子領域芯片設計開發的企業。富瀚微在芯片算法研究、IP 核開發、SoC芯片實現、產品解決方案開發等積累了一系列自主核心技術，且保持高比例投入研發。同時，汽車電子領域也逐步成為新的業務增長點，其車規級產品已拓入品牌車企並 有機會深入合作。

聯想控股指，半導體、集成電路領域是公司財務投資項目長期關注的重要投資方向， 聯想控股旗下的私募股權投資機構君聯資本就是富瀚微最早也是唯一的機構投資人。此次聯想控股入股富瀚微是看好半導體賽道和泛安 防領域的長期發展潛力，有望提升公司財務投資板塊的投資收益回報，且符合財務投資的資產配置要求。公司自入股富瀚微後，將與富瀚微管理團隊一起在半導體產業進行更深入的合作。

相關文章：聯想控股附屬擬收購甲醇生產銷售公司82.5%股權

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編輯：袁諾曦

聯想控股（03396） 港股 收購 富瀚微（深：300613）

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