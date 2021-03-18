【康宏環球】特別股東會遭強行衝入、警方拘8人　康宏環球「富邦派」續掌董事會（第二版）

康宏環球 （01019） 周三（17日）舉行股東特別大會（EGM）引發肢體衝突。康宏環球表示，股東遭18名闖入者強行衝入，有在場工作人員遭襲擊，造成多名康宏環球職員及保安受驚及受傷，已安排入院驗傷，辦公室多個設施亦遭受破壞。警方其後表示，以涉嫌非法集結拘捕8名本地男子，年齡介乎24至45歲，並由灣仔警區反三合會行動組跟進。

康宏周四早上公布表決結果，由佳兆業太子爺郭曉群一方再被取消投票資格，由其動議罷免被視為代表另一主要股東富邦蔡家的董事，議案全數被否決，現有董事會主席陳志宏、行政總裁吳榮輝等續任公司董事。

康宏於今日稍後再舉行股東周年大會。

康宏稱，會議期間，闖入者一度企圖接近董事局成員及阻礙會議舉行，一些參與會議人士利用在會議上發言的機會，擅自離座和大聲叫囂，影響會議正常舉行。

康宏環球發言人表示，香港是法治社會，公司對暴徒公然挑戰社會秩序及超出道德底線的行為感到震驚和憤怒，並予以最嚴厲的譴責。

發言人強調，康宏環球會全力配合警方的執法行動，徹查背後動機，將他們繩之於法。公司向受傷同事及保安予以最深切的慰問。

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記者：譚志偉