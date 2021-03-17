【拼多多】41歲黃崢急流勇退 辭董事長、CEO後要去做什麼？

▲ 拼多多創辦人黃崢宣布退任拼多多董事長。

成立僅5年、內地急速冒起的社交電商平台拼多多（美：PDD）成長速度驚人，最新的年度活躍買家達到7.88億，已經超越阿里巴巴 （09988） 。惟風頭正盛之際，拼多多創辦人黃崢繼去年7月辭任首席執行官後，再宣布辭任董事長職務，由聯合創始人、現任CEO陳磊接任。

黃崢現年僅41歲，創立拼多多亦不足6年。拼多多2018年在納斯達克上市以來，股價累升超過6.6倍，成長為1787億美元（約1.39萬億港元）市值的公司。拼多多正處盈虧臨界點，在中國電商行業的地位不容忽視，黃崢卻為何此時激流勇退？

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黃崢最新在致股東信中表示，行業競爭日益激烈甚至異化令他意識到，傳統的以規模和效率為主要導向的競爭有不可避免的問題，要改變就必須在更底層、根本上的問題採取行動，要在核心科技和其基礎理論上尋找答案。

黃崢指，雖然拼多多自身還很年輕，還有很厚、很長的雪坡，還有比較長時間的高速增長空間，「但如果要確保它10年後的高速高質量發展，那麼有些探索現在已經是正當其時了。」「我作為創始人，跳脫出來去摸一摸10年後路上的石頭，可能是比較適合的人選。」

拼多多在美股早段股價急插，曾跌近13%，最新仍跌12%。

黃崢：希望退任有助「少年」獨立成人

拼多多2018年在美國上市，黃崢形容其當時「還像一個剛上小學的小孩」，如今過了3年，「卻已像是正進入青春期的少年」，「看著他的快速變化和成長，一旁的我既欣喜又焦慮。但無論是緊張興奮，還是惶恐，它總會有他自己成長的道路，希望今天我退董事長會有助於這位少年獨立成人。」

黃崢表示，退任後「想去做一些食品科學和生命科學領域的研究」。拼多多是農產品起家，過去幾年拼多多對農業領域的貢獻主要在流通領域，通過提升流通領域效率，去中間補兩頭來讓農民和消費者獲益，但流通效率的提升畢竟不能從質上提升農產品的附加值。

「小時候，老師問我們長大了想做什麽，我和很多人一樣說想成為科學家。而今一晃已過不惑之年了，想成為真正的科學家也許已經不太可能了，但如果我努力，把中學里最喜歡的化學、大學里學的計算機、工作中學習的經營管理結合起來，我天真的想，說不定也能再做出點有意思的事。成不了科學家，但也許有機會成為未來（偉大）的科學家的助理，那也是一件很幸福的事。」

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編輯：陳健婷