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【新支付模式】疫情加速新支付模式　沒有收銀機的時代將來臨？

科技 08:30 2021/03/18

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過去一年，新冠病毒肆虐全球，零售業遭受前所未見的衝擊。然而，疫情同時加速了全球數碼化趨勢，零售商更在幾個月內完成了需時數年的轉型。我們的全球零售研究報告指出，42%港人在疫情期間更常網購，顯著高於全球比例（33%），而且對零售商跨渠道銷售的期望有所提高，反映消費者與商戶的互動模式正在產生永久變化。我認為支付領域有以下幾大趨勢，零售業發展息息相關：

非接觸式支付愈趨普及：疫情下，不少消費者都出於衛生考慮而避免使用現金，非接觸式支付自然成為了解決方法。傳統商戶亦爭相增設數碼支付選項，在滿足顧客需求的同時保護自己的員工。除了電子錢包，二維碼（QR code）亦為顧客帶來流暢的消費體驗。香港過去在使用二維碼方面較內地等鄰近地區落後，但相信將於2021年急起直追。而在後疫情時代，消費者對結帳體驗的要求已有所提高，非接觸式支付只會越來越普及。

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線上、線下劃分不再重要：一些零售商早已在疫情前全力結合線上和線下渠道，而去年疫情爆發，更令線上線下融合轉眼間成為商戶生存的一大課題。即使實體店在未來全面恢復營業，這些線上系統仍會繼續運作。消費者將能繼續享受網上購物及門市或集運取貨所帶來的便利，商戶亦能從線上交易所產生的數據了解顧客的消費模式。

會員制將大行其道：以本港為例，目前如Deliveroo等外賣送餐平台均已推出月費計劃，除了免運費，會員更可享有多間餐廳提供的特別優惠，鼓勵顧客更頻繁使用該平台。商戶更能透過這些會員計劃獲得的數據，加深對顧客的了解，推出更切合他們需求的產品和優惠。我們預期更多商戶推出類似的會員計劃，其中當然包括零售商。

「無結帳」體驗將吸引消費者重回實體店：Amazon的「無人商店Amazon Go以電腦視覺、機器學習等科技結帳過程自動化，取代傳統收銀處，曾掀起一時熱話。當然，實體店提供的人性化體驗仍具其獨特吸引力。我們的研究亦發現，66%港人更傾向在實體店購物，比例之高在全球僅次於澳洲。

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但想深一層，沒了收銀處，員工便能與顧客進行更有意義的互動，同時排隊付款也將成為歷史，顧客的購物體驗將獲得提升。我們預料一些商戶開發自己的系統，其他公司則會採用由Apple等品牌推出的手機付款選項。顧客無需到櫃檯結帳，而是使用手機掃描商品，再在應用程式付款後便可離開。

撰文 : Warren Hayashi Adyen 亞太區總裁

欄名 : Smart World

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