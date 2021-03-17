【騰訊700】騰訊Sony參與融資 日本雲端遊戲開發商優必達

外電報道，科網巨頭騰訊（00700）及日本索尼(美：SNE) 提高對雲遊戲的押注，加入了日本企業優必達 (Ubitus)的最新一輪融資。Ubitus專注於雲遊戲技術和服務。該公司表示，完成了一輪融資，參投方包括騰訊、 IGV的索尼創新基金和另一遊戲公司Square Enix，惟未透露融資金額。據知情人士透露，上述投資者投入了約4,500萬美元，估值不到4億美元。

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優必達總部位於日本東京，是雲遊戲解決方案的主要提供商。其合作伙伴包括任天堂。後者提供雲版本的Capcom Co 遊戲「生化危機」以及Switch遊樂器上的Ubisoft遊戲「刺客信條」。值得一提的是，騰訊也是Ubisoft的投資者之一。

日前日本媒體亦報道，騰訊去年已斥資逾120億美元，入股163家初創公司，成為去年內地非金融業中對初創企業投資最多的公司，投資金額按年增加40％。除了優必達，騰訊近期亦斥近50億元，入股日本最大電商企業樂天集團。種種動作皆反映騰訊對日本市場的興趣。

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