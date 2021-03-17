數碼港成立「數碼港專業服務網絡」　協助初創尋找顧問

▲ 數碼港首席企業發展官關敏怡表示，會繼續為初創企業提供更全面的支援服務。

初創成為近年香港科技及經濟發展的新力軍，但初創在創始及發展階段，甚需要不同界別的顧問服務。數碼港宣佈成立「數碼港專業服務網絡」(Cyberport Professional Services Network )，為數碼港初創社群接通專業服務顧問公司，提供包括法律、會計、財務、市場營銷及企業發展等專業服務支援，加速支援初創公司的發展，現時已有超過20間國際及本地專業顧問公司參與，包括四大會計師事務所，以及提供個別專項服務如法律、科技及市場拓展諮詢的企業。



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「數碼港專業服務網絡」將與連繫企業、投資者及科技公司的「數碼港企業網絡」、「數碼港投資者網絡」及「數碼港科技網絡」互相補足，成為數碼港生態圈的重要元素，協助不同階段的初創進一步發展。

數碼港創業學會聯合會長、Find Solution Ai創辦人及行政總監林苑莉表示：「經營初創需要無比勇氣，而我們更需要一個機會。初創要建立和擴展業務，尋找商機及合適的合作夥伴至關重要。其公司透過『數碼港專業服務網絡』物色優秀的合作夥伴，協助籌募新一輪資金。



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數碼港匯聚約1600間初創企業和科技公司，其主席林家禮博士表示：「『數碼港專業服務網絡』，為社群初創企業在多個專業領域提供支援服務，度身訂造戰略價值。」忚相信該服務網絡能成為初創企業的成長引擎，並可以進一步吸引全球頂尖創業家和創科公司加入數碼港。

數碼港首席企業發展官關敏怡博士表示，該服務網絡於去年11月至今年2月，安排顧問公司進行了4場業務諮詢，吸引近50間初創參與。日後會繼續為初創企業提供更全面的支援，包括在iStartup.hk平台提供專業服務顧問公司資料並進行服務配對、定期舉行一對一業務發展工作坊，並會組織不同主題活動，以滿足初創企業發展的殷切需要。



編輯：梁巧恩