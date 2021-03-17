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【生科ETF】華夏恒生香港生科指數ETF周四上市　入場費約為2400元

股市 20:50 2021/03/17

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業務拓展部副總裁-麥榮發（右二），基金經理，董事-藍國堅（左二），基金經理，高級副總裁-張鈞（左一），業務拓展部高級經理-任雪梅（右一）。

華夏基金宣布推出華夏恒生香港生物科技指數ETF （03069） ，為本港首隻追蹤恒生香港上市生物科技指數51隻成份股。該基金將於周四（3月18日）主板上市，每手買賣單位為100個單位，以今日收市價計算，入場費約為2400元，每年管理費0.5%。

三星亞太高息房地產信託首派息，每基金單位分派0.043美元，詳情【下一頁】

華夏恒生香港生物科技指數ETF全年經常性開支比率1.52%，以1億規模計算，預計年度跟蹤偏離度為-1.72%，通常於每年12月派息，可由基金經理酌情決定。業務拓展部副總裁麥榮表示，預計首發規模會超過10億元，若以此計算，預計年度跟蹤偏離度為-0.9%。

基金經理兼高級副總裁張鈞認為，現時港股生物科技板塊更為成熟，部分股份獲納入港股通。板塊短期支持來自公司產品及項目將進入臨床試驗的後期，對公司收入增長有幫助。

他續說，長期而言，有三大驅動力，包括中國養老需求日益增加，目前生物科技相關產品佔總醫療市場不足6%，落後於全球25%至30%的水準；中國生物科技企業在全球競爭力顯著提高；以及中國政策支持。

張鈞表示，受美國債息波動影響，近期市場波動，生物科技板塊回調，相信大部分風險已被釋放。

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編輯：陳華

港股 基金 ETF 生物科技 華夏基金

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