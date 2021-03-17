【大行報告】大和看好呢隻內房股 料今年毛利率輕微上升　目標價潛在升幅23％

大和發表報告，指越秀地產（00123）去年業績符合市場預期，給予「買入」評級，目標價2.2元。

越秀地產周三（17日）收報1.79元，升2.3%，成交額1.2億元，距目標價潛在升幅23%。

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報告指出，越秀去年核心盈利40.2億元（人民幣，下同），按年升15%，符合市場預期。雖然集團去年整體毛利率同比跌9.1個百分點至25.1%，但相信今年會有輕微復甦。

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該行指出，越秀去年來自大灣區的入帳銷售佔比下降，其佔比由2019年的75%，降至去年的51%，預計至去年底未確認入帳銷售收入達1,196億元，而來自大灣區的佔比將會上升至65%，故預計2021至2022年整體毛利率將可輕微復甦至約26%。

不過，大和下調越秀2021年每股盈利預測2%，但上調2022年每股盈利預測2%，預計將有更多項目入帳，預期2021年底其每股資產淨值為3.4元。

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記者：李兆明