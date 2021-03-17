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網店良莠不齊 SHOPLINE網店獲頒優質網店大獎 助消費者買得放心

股樓投資 20:19 2021/03/17

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疫情下，推動了網購迅速發展，但很多時網店的良莠不齊，消費者在網上購物某程度都可以說是一個信任的消費行為，如果一些網店已被標籤為優質網店，相信對消費者和商家都是好事，至少買得放心。

全球智慧開店平台SHOPLINE舉辦的第二屆「SHOPLINE X HKRMA 十大優質網店大獎」，以及第一屆「SHOPLINE 2020 卓越品牌」剛公布結果。「SHOPLINE X HKRMA 十大優質網店大獎」是香港零售管理協會主辦的「優質網店認證計劃」，自2017年推出至今，每年評估零售網店的服務品質，表揚表現卓越的網上商店並頒授認證，成為業界可靠優質網店的指標，加強消費者於本地網店購物的信心。

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另一方面，SHOPLINE設立的「SHOPLINE 2020 卓越品牌」，則是嘉許提供全面優質顧客體驗的SHOPLINE店家，挑選在各方面表現優異的店家，評分範疇包括品牌定位與風格、行銷策略與執行、原創創意內容及消費者購物體驗。

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SHOPLINE香港區總經理韋百濤認為，優質網店得以持續發展及擴展的成功因素包括，建立於安全及可靠的平台、提供操作簡易的購物體驗及擁有完善的發貨系統。公司將會繼續提供優質網店所需的一站式支援，助所有店家在這個零售業的關鍵時期作線上轉型。「希望透過香港零售管理協會的『優質網店認證計劃』和『SHOPLINE2020卓越品牌』，一同推動香港網上零售的發展，鼓勵店家不斷提升服務質素，為顧客帶來最佳購物體驗。」

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記者：張以正

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