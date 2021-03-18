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【周末好去處】PopWalk連續兩周末舉辦市集　設40個特色手作品牌

商業 11:00 2021/03/18

分享：

踏入春天，將軍澳PopWalk於3月19日至21日及26日至28日連續兩個周末舉行春日市集》，每星期召集近40位各具特色的手作品牌，匯聚飾品、天然護膚品和寵物美食及佩飾等自家製手作。

【復活節好去處】日本人氣插畫家Keigo　大型立體裝置登陸The ONE（多圖）

今次重點推介的手作品牌，包括：鉤針織物等手作「貓貓好時光雜貨」、韓國插畫師主理的「Lemonluna」、純天然護膚品牌「A Little Girl」、把舊物或包裝轉化為有用物品的「RE-Infinity」、以皮革紙、tyvek和台灣織紙等縫製銀包和咭片套等的「紙造可能」、健康寵物食品和用品的「NoBoo.NoLife」。

只需於PopWalk 1期的市集大會詢問處出示已讚好PopWalk天晉滙Facebook頁面，即可獲發《春日大賞》獎賞卡1張，持卡到各手作攤位與檔主交流及集得指定大賞印仔滿20個，即可獲贈精美禮品一份，總名額 150個，數量有限，換完即止。

而在指定推廣期間於商場消費滿指定金額或The Point by SHKP會員憑指定積分，更可免費參加「寵物芳療」、「擴香石製作」或「香薰抒壓噴霧製作」等不同主題的工作坊。

【消費優惠】ELEMENTS圓方「春日購物四重賞」 消費滿2000元享總值2000元獎賞

【香港研發】希慎、K11引入逾千部空氣淨化機遏病毒傳播　原來出自本地研發？

責任編輯：蘇穎琪

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