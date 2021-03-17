【管理糾紛】新意網指科技園工業邨管理疏忽　倡公信力機構徹查杜絕違規經營  

▲ 近日科技界熱話落在新意網（01686）與科技園兩大巨頭身上，新意網對科技園以低價批出將軍澳工業邨地皮表示不滿，指控後者轄下工業邨的管理及違規問題嚴重。

近日科技界熱話落在新意網（01686）與科技園兩大巨頭身上，新意網對科技園以低價批出將軍澳工業邨地皮表示不滿，指控後者轄下工業邨的管理及違規問題嚴重。

日前新意網發聲明指，將軍澳工業邨多次被揭發有營運者違規，包括把地方分租或疑似分租行為、濫用部分樓面作其他用途等。聲明中表示，明白科技園公司已有定期巡查將軍澳工業邨內的經營者，但明顯地有關措施並未發揮作用，成效不彰。新意網建議科技園，應委任有公信力的機構，就將軍澳工業邨內營運者的營運模式及狀況進行全面調查，以杜絕違規經營的情況。

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科技園立即回應表示，公司設有既定機制，審批工業邨用地申請及管理工業邨的整體運作。科技園指，所有工業邨內的租戶在獲批土地後，須與科技園公司簽署契約，訂明雙方的權利與責任，只可在處所內進行獲科技園公司批准的業務、規定承租人須就廠房設備或機器作出一定數額的投資、限制轉讓、不可分租、交還條款及科技園公司巡察廠房的權利等。

科技園公司會定期派員進入廠房實地巡查，如證實承租人違反協議，科技園公司會採取適當行動。科技園重申，就近日對於將軍澳工業邨一些混淆視聽的不實言論及指控會嚴肅處理，並保留一切法律追究權利。

以往過節「未解決」

其實早在2018年，新意網與科技園已有過節。當年新意網提出的司法覆核，指科技園縱容包括數據中心運營商Global Switch等租戶，將廉價租得的舖位違約分租，因此要求法庭下令科技園重新執行租約條款，最終被判敗訴。但日前新意網的發聲明指，去年法庭頒下的判詞，並沒有就將軍澳工業邨數據中心的營運者，事實上有沒有分租的情況作出裁決，並已就案件進行上訴，排期至6月聆訊。

科技園亦回應，2019年有關新意網提出司法覆核，法官於2020年3月26日已頒下判詞，裁定新意網敗訴。法官於判詞中指出，於將軍澳工業邨內的其中一間數據中心營運商，只是向其客戶提供所需設備及服務，讓客戶可利用和接收營運商提供的數據服務，而非供客戶儲存設備，客戶在數據中心的位置內亦沒有獨家管有權，因此並不存在分租關係。

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責任編輯：李彥煒