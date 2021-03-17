【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房

香港地寸金尺土,每一個人只求有個「安樂蝸」，無奈香港人買不起天價的樓盤，繼而有業主看準時機轉推「工廈招租」。近日有網民於網上討論區發文，指工廈一早已「自行轉型」裝修恍如居家一般，並以「工作室」招租。

今次介紹的工作室位於九龍灣工廈，建築面積大約280呎，設有窗及無窗單位，各單位內設有獨立茶水間、廁所包熱水爐，更有Free Wifi、冷氣、電錶、信箱及大門，恍如一般的住家。聽到這裡是不是覺得很不錯呢？有沒有興趣了解價錢？一個月租金 $6,400 起，更包水費、差餉及管理費等。

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此帖文引來不少網民回應，原來有很多人住在工廠大廈，只要不得罪人就沒有人理會。有網民認為這是其中一個原因，引致觀塘每晚放工時段這麼多人。該網民說：「一定有關，每晚9點10點，觀塘寫字樓周圍很熱鬧，除了樓上BAR或餐廳之外，附近工業又有年輕人居住，所以觀塘這麼熱鬧。」有網民表示有很多工廈已經以劏房形式招租，該網民說：「六千幾元租一個月，好過住劏房啦！」更有網民分享其友人經歷，他朋友家居裝修數月，也在工廈居住。

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責任編輯：陳頌潔