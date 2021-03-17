  • 24°C
香港時間 : 2021317日 (三) 23:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房

股樓投資 22:40 2021/03/17

分享：

香港地寸金尺土,每一個人只求有個「安樂蝸」，無奈香港人買不起天價的樓盤，繼而有業主看準時機轉推「工廈招租」。近日有網民於網上討論區發文，指工廈一早已「自行轉型」裝修恍如居家一般，並以「工作室」招租。

今次介紹的工作室位於九龍灣工廈，建築面積大約280呎，設有窗及無窗單位，各單位內設有獨立茶水間、廁所包熱水爐，更有Free Wifi、冷氣、電錶、信箱及大門，恍如一般的住家。聽到這裡是不是覺得很不錯呢？有沒有興趣了解價錢？一個月租金 $6,400 起，更包水費、差餉及管理費等。

按圖了解更多工廈資訊：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【財政預算案2021】今年度賣地計劃推15幅住宅地可建6千伙 全年潛在土地供應供應達1.65萬伙 鼓勵工廈重建  【下一頁

此帖文引來不少網民回應，原來有很多人住在工廠大廈，只要不得罪人就沒有人理會。有網民認為這是其中一個原因，引致觀塘每晚放工時段這麼多人。該網民說：「一定有關，每晚9點10點，觀塘寫字樓周圍很熱鬧，除了樓上BAR或餐廳之外，附近工業又有年輕人居住，所以觀塘這麼熱鬧。」有網民表示有很多工廈已經以劏房形式招租，該網民說：「六千幾元租一個月，好過住劏房啦！」更有網民分享其友人經歷，他朋友家居裝修數月，也在工廈居住。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

網上討論區 香港 工廈

上一篇文章

【騰訊700】騰訊Sony參與融資 日本雲端遊戲開發商優必達

下一篇文章

【大行報告】大和看好呢隻內房股 料今年毛利率輕微上升　目標價潛在升幅23％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【網絡熱話】準時 = 遲到？ 遲到1秒鐘就遲到 前半小時仲要唔出時薪？ 網民：直接辭職走人
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【樓市故事】業主急以低市價一成放盤 投資者即由港島「飛的」至天水圍落票 「Full Pay」478萬購嘉湖2房收租
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【樓市故事】盈翠半島單邊3房擁超靚海景 住同屋苑慈父一睇即斥1275萬承接 同囝囝可以住近啲
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌