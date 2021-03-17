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【網民熱話】獲派公屋曾發生追討欠債 事主苦惱「博唔博最後一派呢？」

股樓投資 20:09 2021/03/17

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不少家庭輪候公屋多年都是遙遙無期，成功上樓是不少家庭的心願，不過即使成功獲派，亦有很多事需要考慮。近在就有網民在Facebook群組發文，指自己近日獲派新田圍邨豐圍樓1個公屋單位，但信件提到單位曾發生追討欠債事件，因此是次不會被計算為1次有效編配。而事主早前就已放棄了兩次獲派公屋，即還有一次機會，於是事主正在苦惱「博唔博最後一派呢？」

帖文引起網民紛紛留言，有不少網民就表示可叫房屋署打給追債人士，或出示其他證據，就不會有問題，「叫房署打給『貴利佬』就沒有問題」「你只要按住收數單上面的電話，跟他說房署已經派了這個單位給你，你找的人已經搬走了。因為『收數佬』又如何？靠惡？你沒有欠他錢的話你比他還要惡」、「一告訴他們就九成九不會再搞你，（欠債的人）都搬走了，『收數佬』也是為財。」

【樓市現象】樓市有幾旺? 業主臨場反價5萬 無阻買家以500萬購豫豐花園兩房戶 【下一頁

亦有網民建議可先到單位看看環境才決定，「先看看環境，再問一下鄰居還有沒有人上來追債」、「問一下鄰居最近甚麼情況，順便知道鄰居好不好相處。」

不過，有網民認為應好好考慮清楚，小心為上，「千萬不要， 深夜經常會收到一些信件」、「我也收到，三派是追債單位，有小朋友，我有時候上班又要在晚上，都是不要了，嚇親小朋友，有陰影就很麻煩，可大可小，考慮清楚好一點」、「但如果欠債事件追債那個不是正規公司，而是『財仔』，都可以很麻煩。」

【延伸閱讀】業主賣樓移民　撞正移民回流買家　回流港人為求安居　花900萬買將軍澳私樓 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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