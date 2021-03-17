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【科技股女股神】後起之秀MOON跑贏Cathie Wood十倍　憑生科股凸圍而出

股市 19:21 2021/03/17

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【科技股女股神】後起之秀MOON跑贏Cathie Wood十倍　憑生科股凸圍而出

有「科技股女股神」、「連登契媽」之稱的Ark Investment創始人Cathie Wood，去年憑投資科技股令基金回報急升而一鳴驚人，仿傚Cathie Wood投資方式的ETF應運而生，且今年表現更勝女股神。追蹤創新公司的Direxion Moonshot Innovators ETF（MOON）今年來回報39%，是Ark創新ETF（ARKK）的10倍，期內ARKK回報約3.5%。

MOON自去年11月成立以來，基金回報約70%，管理資產約2億美元，遠低於Ark的240億美元。雖然MOON與Ark同樣投資創新公司，因MOON的持股比重較集中於生物科技股，故表現較以科技股及互聯網股為主的Ark更勝一籌。

Cathie Wood旗下Ark 5隻ETF表現如何？【下一頁】

MOON持有最大權重股份為光學產品製造商Vuzix（美：VUZI），今年來股價累升140%，市值10億美元的Vuzix主要穿戴裝置提供相關技術及虛擬實境設備。

受美債息急升影響，環球科技股被拋售，資金轉移至周期股，令Cathie Wood旗下ETF表現受壓。ARKK最大權重為Tesla（美：TSLA），今年表現持平。

連登契媽話科技股拋售潮未驚過，詳見【下一頁】

以投資主題劃分，MOON持股最重的是基因工程（19.44%），其次為網絡安全（16.79%），清潔技術（9.74%）排名第三。ARKK則依次為電子商貿（12%）、數碼媒體（9.7%）及雲計算（9.4%）。

MOON追蹤標普Kensho Moonshots指數，指數涵蓋50隻標榜可為現有行業帶來顛覆性創新科技的公司。

相關文章：【科技股女股神】女股神Cathie Wood響應「buy the dip」　趁Tesla急瀉大手買入

相關文章：【科技股女股神】Palantir獲Catherine Wood加持　Reddit WallStreetBet評論量已超越GameStop

 

編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 生物科技 ETF 創新科技及應用 生物科技股 Tesla

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