【好想去日本】進口日本食材成本增1成　富臨飯店為何堅持採用？

▲ 富臨飯店採用日本食材多年，其執行董事邱威廉表示，疫情下物流費用增加，但仍堅持採用日本食材。（陳國峰攝）

港人愛好日本食材，富臨飯店採用日本食材多年，其執行董事邱威廉表示，疫情下物流費用增加，由日本進口乾貨的成本增1成，新鮮食材的成本亦增1至2成，但仍堅持採用日本食材，認為日本產的鮑魚有溏心質感及鮑魚香，有別於其他地方。

【逆市開店】日本罐頭酒吧mr.kanso登陸香港 玉子燒海鮮飯罐頭吸引嗎？（多圖）

【逆市擴充】Aussie Grill by Outback登陸中環 如何平衡租金及人工開支？（有片）

他續指，疫情下內地客盡失，損失超過一半生意，因內地客消費額大，人均消費約3至5千元。2月中放寬晚市堂食時，生意曾反彈至正常的8成水平，不過3月是食肆淡季，加上近日食肆及健身群組先後爆疫，使港人減少外出用膳，生意回落了一半。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Zen Foods主要在港批發及零售日本食材，其董事總經理青田大輔透露，今年2至3月生意按年增1.2倍，相信疫情下港人無法去日本旅行，因此對日本食材需求大增。不過他補充，生意有時亦受限聚令影響，因餐廳批發生意佔8成，故晚市禁堂食期間，餐廳對食材需求減少。

日本總領事今（17日）頒授在外公館長表彰予富臨飯店創辦人楊貫一，表揚其在港致力推廣日本食材。

【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦 設燒肉新幹線智能化送餐

記者：朱悅瀅