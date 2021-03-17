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歐盟疫苗護照方案 不認可中俄疫苗

環球社會熱點 20:21 2021/03/17

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冰封多時的歐洲旅遊業迎來曙光，歐盟公布設立綠色數碼證書（Digital Green Certificate）制度，建立一套全歐盟通行的認證機制，辨識已接種疫苗人士，針對性地放寬出入境措施，以協助恢復歐盟成員國間的人員流動。

近半共和黨支持者唔想打疫苗 特朗普呼籲接種【下一頁】

希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份【下一頁】

歐盟綠色數碼證書共分三款，分別讓已接種疫苗人士、新冠肺炎康復者及對病毒呈陰性反應人士使用，會設有電子及實體版本，兩個版本的證書都設有二維碼（QR code）供確認真偽。惟疫苗認證方面，證書只認可獲歐洲藥品管理區（EMA）批准的疫苗，意味中俄疫苗暫不被接納。

證書申請費用全免，在全歐盟範圍內都有效，並涵蓋部分非歐盟歐洲國家，包括冰島、列支敦斯登（Liechtenstein）、挪威及瑞士。此外，在歐盟居住的非歐盟公民，亦可申請。

疫情對歐洲旅遊業打擊極大，希臘、克羅地亞等依靠旅遊業的國家，急切希望制度可在夏天旅遊旺季推行。歐盟委員會亦希望可在夏季推出，但強調剩下準備時間已不多，審批步伐要較平時快。

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【阿斯利康疫苗】挪威丹麥再有人死 出現血栓及腦出血【下一頁】

歐盟強調綠色數碼證書只是臨時措施，疫情完結後便會取消，將會以世界衛生組織（WHO）宣布解除疫為世界緊急衛生事件為準。

責任編輯：林建忠

傳染病 疫情 馮德萊恩 冠狀病毒 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

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