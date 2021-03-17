【再工業化】食材生產服務商疫下變陣拓零售　冀引入智能生產增產值

▲ 食材生產服務商「廚房壹號」主要以真空低溫烹調法，為餐廳生產不同品種熟食、濃湯或汁料等食材。

本港近年積極推動「再工業化」發展，食材生產服務商「廚房壹號」主要以真空低溫烹調法，為餐廳生產不同品種熟食、濃湯或汁料等食材。其創辦人黃志超分享，在疫情下食肆生意受挫，連帶對食品製造業需求大減，以其公司為例產能曾一度下跌超過9成，故他決定改為生產少批量預先包裝冷凍食品，冀疫下拓新出路。

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品牌在短短約一年間成功變陣，並將產品推至B2C市場，但由於面對低產值的問題，故令他萌生升級轉型之念頭，現正透過生產力局協助申請引入智能生產線。

他認為，自動化生產有助將產品盡快推進市場，並提高生產力，同時看好食品製造業在「再工業化」層面具深遠發展空間。不過他提到，食品製造業涉及上下游供應鏈，建議若通過智能生產享有大數據分享， 對行業整體供應鏈及相關行業，如中轉、冷庫、冷鏈物流業帶來便利之餘，也可提供更安全及衛生的食品保障。

▲ 「廚房壹號」辦人黃志超表示，若通過智能生產享有大數據分享， 對整體食品製業供應鏈及相關行業均帶來便利。（梁偉榮攝）

創科署、生產力局、科技園 組策略性合作

事實上，創科署、生產力局、科技園公司近年來積極推動本港再工業化發展，三方更組成策略性合作，在資金、基礎建設、技術及培訓等方面為廠商提供支援。例如，創科署為創新研發項目提供財政支援； 科技園先後興建精密及先進的製造中心，為對生產設施有一定要求的高增值製造商提供工業園區；生產力局則協助製造業升級至工業4.0。

香港科技園公司主席查毅超在會上也表示，過去一年間數碼科技已顛覆各行業，帶來新營運模式，企業在新常態下更應抓緊「再工業化」帶來之機遇，無論是在現有生產程序引進自動化技術，或是結合工業之新產品。他指，「再工業化」正為香港經濟注入新動力， 希望藉三局緊密合作，將共同展示「香港製造」的實力。

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記者：蘇穎琪