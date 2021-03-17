【大行報告】美銀：通脹及收水恐慌超越疫情　成為基金經理最大隱憂

▲ 美銀證券指，今次是自2020年2月以來，疫情首次不是環球基金經理最憂慮的風險。

美國大規模刺激經濟方案繼續推升通脹預期，美國長債息亦持續上揚，市場有關聯儲局或提前加息及收水的預期開始成形。美銀證券最新調查顯示，疫情風險已經被通脹及收水恐慌（taper tantrums）「爬頭」，成為環球基金經理最憂慮的極端風險。

調查：銀行及資源類股份增持幅度創近3年高

美銀證券指，今次是自2020年2月以來，疫情首次不是環球基金經理最憂慮的風險，而且普遍基金經理對市場前景極度樂觀，疫後環球經濟V型反彈已成市場共識。

金管局余偉文：香港料續吸資 惟憂兩大極端風險｜【下一頁】

資產配置方面，基金經理持續增加對商品及週期性板塊的配置，而科技股的配置則創15年來最低。週期性板塊當中，銀行及能源類的增持幅度最顯著，分別創自2018年3月及11月以來最高。

基金經理料美10年期債息升至2厘 股市將調整一成

美銀證券指，經濟V型反彈的預期觸發加息預期升溫、資金流入週期性資產，以及減持科技股。調查亦顯示，基金經理對短期利率上升的預期創2年來高。

至於美國10年期債息要升到甚麼水平，才會觸發股市調整超過一成？受訪的基金經理預測，當10年債息升抵2厘便會觸發相關調整，而當債息進一步上揚至2.5厘，吸引力便會高於股票。

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編輯：趙穎妍