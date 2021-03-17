【業績│手機設備股】舜宇光學全年多賺22%至48億元人幣　末期息增至1.057港元

▲ 舜宇光學去年多賺22%至48.71億元人民幣

舜宇光學 （02382） 全年錄得純利48.7億元（人民幣，下同），按年增長22.1%；收入按年微增0.4%至380億元。派末期息每股約0.888元，相當於1.057港元，較上一年增加22%。

期內，毛利按年上升12.2%至86.9億元，毛利率按年升2.4個百分點至22.9%，主要是由於光電產品事業下的手機攝像模組的毛利率提升至2020年的12.6%，且該業務部門佔集團的總收入約75.0%。

舜宇光學指，收入增加是因為，三大主要產品包括手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組的出貨量較前年有所增加，且市場份額進一步提升。但受全球疫情影響，手機攝像頭行業出現降規降配現象，手機鏡頭和手機攝像模組的平均銷售單價同比有所下降，部分抵銷了出貨量增加帶來的收入增長。

按業務劃分，光學零件事業收入按年微增4.1%至91.8億元，光電產品事業收入按年微降0.9%至284.9億元。光學儀器事業收入3.26億元，較去年增長約14.6%。

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編輯：陳華