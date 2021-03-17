【拼多多股價】拼多多黃崢辭任董事長、年度活躍買家超阿里巴巴　美股跌近9%

▲ 拼多多公佈上季業績，虧損收窄至1.8億元人民幣。

拼多多（美：PDD）開市前公佈上季業績，收入增長146%至265.5億元（人民幣，下同），經調整淨虧損為1.845億元，較2019年同期的8.15億元收窄，惟虧損改善情況不及市場預期。拼多多美股開市後直插近10%，低見144.9美元，現跌近9%，報價146.3美元。

創辦人黃崢去年7月辭任首席執行官職務後，最新在致股東信中宣布，董事會已批准其辭任拼多多董事長，由聯合創始人、現任CEO陳磊接棒。

截至去年底，拼多多年度活躍消費者增長35%至7.88億，超越阿里巴巴 （09988） 的7.79億；每名活躍買家的年度支出為2115.2元，按年增加23%。截至去年底12個月成交額為1.67萬億元，按年增加66%。

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月活躍用戶數方面，拼多多平均月活躍用戶數達7.199億，單季淨增7650萬。

黃崢認為，過去幾年拼多多對農業領域的貢獻主要在流通領域，未來要通過對農產品種植過程的控制及對食品科學和生命科學領域的研究，確保拼多多10年後的高速高質量發展。作為創始人，黃崢將跳脫出來「去摸一摸10年後路上的石頭」。

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編輯：陳健婷