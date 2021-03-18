【涼風有信Vincent@iM網欄】香港版狼人wolverine 古天樂六顆「戌亅星拱照成影帝

各位讀者大家好！

話說人性本善，但永遠逃不過惰性。

一入牛年正月，本身勢頭是大好。大家都見到各種確診數據急劇下降，但人往往就係咁，見好呢，又開始鬆懈，各種各樣的人群聚集又再發生，結果當然又錯失最有機會可以清零的時機，疫情又開始反彈，甚至有專家說會有第五波發生。

這裏真心奉勸各位香港人，請本著愛這個地方的心，摒棄自我上下一心，先可以真正對抗疫情。

筆者對疫情的睇法一直冇變，仍覺得入秋後 疫情先會有清零的可能。

我覺得清零最大可能是發生在農曆八月。希望大家遵守規矩，齊心抗疫。

說回投資市場，最近比特幣太瘋狂了，竟然突破六萬大關！回看筆者在2月18號寫的文章，預言對比特幣看高一線。對此我自己也感到興奮，相信年內比特幣將會進一步上升，大家不妨把握機會。

好啦，又講返大家好有興趣的電影人物。

今日好想講，一位我極度喜愛而又舉足輕重的電影人，就是古仔。

古仔向來演一些剛陽味重，又殺氣十足的角色，跟他八字「食神制殺亅的格局不謀而合。

他在2018年首奪香港電影金像獎影帝，亦甚有玄機。

話說古仔屬甲木，是一棵參天巨樹，跟他高佻俊朗的外表很相近。

肖狗，即是戌，是他的華蓋星兼國印貴人。 華蓋主才藝、表演、藝術的天份。國印就是帝王星，也代表奪魁的機會。

古仔是戌年戌月戌日出生，八字有三戌，即三顆華蓋三顆國印。加上2018年是戊戌年，他奪獎的電影叫「殺破狼貪狼亅。

由於「狼」亦即「戌」，電影名字有兩「戌」，加上流年，再加上他八字原局，合共有六顆「戌亅星去拱照他成為該年的影帝，可說是博大精深，天命所歸。

如果話古仔是香港版的狼人wolverine ，絕對實至名歸。

此外「戌亅亦是火庫，是電影密碼。

古仔現在已貴為電影公司老闆，今年更計畫開拍十套電影救市，絕對是香港電影的中流砥柱，不折不扣的「電影命」。

好了，希望大家抵得住誘惑，拒絕外出聚集。祝清零在望！

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