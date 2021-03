【美股焦點】Palantir總裁怒斥華爾街投資者短視﹕ 想投機就不要買Palantir

去年上市的Palantir(PLTR)近來深受Reddit WallStreetBet散戶追捧,自上市以來,其股價已累升1.69倍。不過,儘管獲得投資者熱捧,Palantir行政總裁兼創辦人Alex Karp接受外媒訪問時,怒斥現時投資者心態短視,更指若投資者想投機取利,可以放棄買入Palantir。

Palantir盤前跌2.4%,現報25美元。

Palantir 上月公佈業績,上季收入按年增4成至3.2億美元,淨虧損收窄6.9%至1.48億美元,高於市場預期。由於Palantir較為依賴來自政府的收入,政府收入佔整體收入超過5成,不少投資者質疑其盈利成長空間有限。

Alex Karp接受外電訪問表示,Palantir一直向華爾街投資者說明,公司擬聚焦在長期業務發展,惟部分華爾街投資者一直聚眼於公司的短期盈利。

Alex Karp指,Palantir 作為一間正在成長的公司,前方仍有漫漫長路需要「長征」,公司表現有升有跌,為正常現象。他指責部分投資者短視,直言﹕

「世界很大,如果你要投機的話,你大可以買其他股份,沒有人逼你買Palantir。」

"If you want something else, it is a huge world, buy some other stocks. You don't have to buy PLTR, no one is forcing you!"