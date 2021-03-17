【美股焦點】Palantir總裁怒斥華爾街投資者短視﹕ 想投機就不要買Palantir

▲ Palantir為大數據分析公司，公司業務主要提供軟件平台給政府及商業客戶。

去年上市的Palantir（PLTR）近來深受Reddit WallStreetBet散戶追捧，自上市以來，其股價已累升1.69倍。不過，儘管獲得投資者熱捧，Palantir行政總裁兼創辦人Alex Karp接受外媒訪問時，怒斥現時投資者心態短視，更指若投資者想投機取利，可以放棄買入Palantir。

Palantir盤前跌2.4%，現報25美元。

Palantir獲Catherine Wood加持，詳情可看﹕【下一頁】

Palantir 上月公佈業績，上季收入按年增4成至3.2億美元，淨虧損收窄6.9%至1.48億美元，高於市場預期。由於Palantir較為依賴來自政府的收入，政府收入佔整體收入超過5成，不少投資者質疑其盈利成長空間有限。

Alex Karp接受外電訪問表示，Palantir一直向華爾街投資者說明，公司擬聚焦在長期業務發展，惟部分華爾街投資者一直聚眼於公司的短期盈利。

Alex Karp指，Palantir 作為一間正在成長的公司，前方仍有漫漫長路需要「長征」，公司表現有升有跌，為正常現象。他指責部分投資者短視，直言﹕

「世界很大，如果你要投機的話，你大可以買其他股份，沒有人逼你買Palantir。」 "If you want something else, it is a huge world, buy some other stocks. You don't have to buy PLTR, no one is forcing you!"

他亦指，部分投資者聽見Palantir向政府提供大數據服務後，便誤解其公司業務損害公民自由，但他指，不少像Palantir的大數據企業會跟政府訂立條款，列明服務範圍及準則。

Palantir為大數據分析公司，公司業務主要提供軟件平台給政府及商業客戶，透過分析與目標人物有關的瑣碎資料及數據，找出當中的關聯性，從而獲取客戶想得到的資訊。 產品包括Palantir Gotham和Palantir Foundry，前者服務於政府部門，後者則向 企業客戶提供自動化數據分析工具。

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編輯﹕賴奕羚