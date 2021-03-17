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【全球開發者受惠】Google Play統一將服務費減半　助開發者擴大規模

科技 19:05 2021/03/17

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Google Play將於今年7月1日起，由原本向開發者每年賺取的首100萬美元（約777萬港元）中收取30%服務費，下調至15%。

Google最新宣布下調向應用程式開發者收取的服務費，Google Play將於今年7月1日起，由原本向開發者每年賺取的首100萬美元（約777萬港元）中收取30%服務費，下調至15%。

Android及Google Play產品管理部副總裁Sameer Samat在官方網誌發文指，該新措施讓全球99%透過Google Play售賣數碼商品及服務的開發者，可以明顯感受到服務費減半。這些預算讓開發者可以用在擴編工程師、行銷團隊、擴大伺服器容量等項目，幫助開發者在關鍵時刻擴大成長規模。

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Sameer Samat表示，這些項目對於成長初期的開發團隊為必要關鍵，然而應用程式的擴增成長並不會在收益達100萬美元就停止。Google留意到有些合作夥伴在每年收益達200萬、500萬或1000萬美元後，業務的增長仍在軌道上，因此Google Play決定不論開發團隊規模大小，統一下調每一位開發者每年總收入前100萬美元所收取的服務費。

他又強調，Google認為此做法公平，且符合Google致力協助每一名開發者獲得成功的理念。而Android及Google Play一直致力聆聽世界各地開發者的聲音，將他們的意見回饋納入經營平台生態系統當中，期待看見Android上有更多品牌擴大營運規模。同時期待與開發者社群更深入對話，以尋找新方式，在開發者建立事業的過程中為他們提供所需的技術與資金支援。

【2021熱門App】抖音印度對手App上月躍升全球十大　WhatsApp下載量超TG

責任編輯：張寶燕

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