【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職

第一天上班難免緊張，近日就有台灣網民在討論區發帖，稱自己第一天上班覺得很緊張，工作半天就辭職。帖文一出，不少網民在帖文下留言，有不少網民大罵事主是「廢物一個」，但同時亦有不少貼心的留言鼓勵事主。

事主稱自己第一天上班覺得很緊張，所以中午吃完午餐就直接回家，然後打電話給公司說我不去了，大嘆：「我的人生怎麼會這樣！」

【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職 【下一頁】

帖文引起網民迴響，網民留言分為兩派，有不少網民直斥事主沒有用，「那你不要出門上班好了，抗壓性太低了吧」、「你還蠻沒用的其實」、「在家待著吧，廢物一個」、「「你這樣還要工作嗎」、「回家喝奶比較適合你，外面的世界太危險了」、「超討厭這種人，不做也至少做完離職程序再走，上次就遇到一個午餐就跑走了，連公司的制服都穿走不還，說會還都沒出現過。」

【職場熱話】想搵工要先辭職？網上惹熱議 網民：不會有公司願意等你一個月 【下一頁】

同時，亦有不少網民給予事主貼心的建議和鼓勵，「如果單純因為緊張害怕，至少也給自己一週適應看看吧，，如果真的覺得不適合想離開也應該要先跟主管提看看再走人。而不是直接閃人才通知主管不幹了，你這樣在業界很容易黑掉。建議你找工作前先做好心理調適，然後給自己一些時間適應，不然你什麼工作都沒辦法勝任。」、「加油，工作沒那麼可怕」、「工作如果會緊張的話 ，先讓自己放鬆在繼續開始吧，加油！」、「依照我的經驗，你是老闆命，創業吧，當老闆就不緊張了。」

【延伸閱讀】勞工處「筍工」? 室內設計繪圖助理要識SketchUp PhotoShop等軟件 返五日半月薪只得10k 【下一頁】





















【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠