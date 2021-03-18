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【業績│SaaS股】微盟去年經調整盈利升39%、SaaS破壞事件少賺近億　股價大瀉一成半

當炒股 11:09 2021/03/18

分享：

微盟去年經調整盈利增長39%。

微盟 （02013） 公佈，去年收入增長37%至19.69億元（人民幣，下同），經營利潤跌76%至900萬元，若剔除去年SaaS破壞事件影響，經營利潤升173%至1.03億元。微盟年內經調整淨利潤升39%至1.08億元。集團去年研發開支增74%至2.51億元。

不過，若計及微盟員工破壞公司SaaS系統事件，實際經營利潤只有900萬元，相當於按年跌76%，也反映單一事件令公司少賺近1億元。

微盟績後早段曾挫逾一成半，低見18.32元，成交增至24億元。

微盟系統遭員工破壞而停工　CEO：員工深陷網貸、與公司無仇恨【下一頁】

各業務分部表現方面，微盟涉及商業及營銷SaaS產品以及ERP解決方案的訂閱解決方案收入去年增長23%，至6.22億元，期內新增付費商戶約3.75萬，令付費商戶數量達到9.8萬，每用戶平均收益增長15%至7326元。

涉及精準營銷的商家解決方案收入增長47%至5.28億元，付費商戶數量增長41%至4.57萬，每用戶平均收益增加4.7%至約1.16萬元。包括廣告投放服務的數字媒介收入則增長43%至8.18億元。

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編輯：陳健婷

港股 業績公布 微盟集團（02013） ERP SaaS

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