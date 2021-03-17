【電動車】基金經理：Tesla處於泡沫之中　正沽空Tesla

美國債息急升觸發科技股大調整，拖累電動車巨頭Tesla（美：TSLA）從900美元高位回落至670美元水平。Lansdowne Partners基金經理Per Lekander認為，Tesla處於泡沫之中，並正沽空Tesla。

Volkswagen擬於2030年前於歐洲興建6個超級廠房，看【下一頁】

Lekander預期，今年傳統汽車股將會回歸，並特別看好德國車廠Volkswagen。現時Volkswagen估值達1190億歐元。他又稱，數間公司將會成為長期贏家，但短綫而言在債息向上的大環境下，以及市場醒覺傳統汽車股或不如想像中遜色時，Tesla股價將會下跌。

不過，有投資界不認同Lekander的預測，例如Wedbush分析師Dan Ives指，Tesla股價在市場波動後將會回升，Tesla成功在3月提高中國對電動車的需求，這有助刺激Tesla在首兩個月震盪後上漲。

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編輯：袁諾曦