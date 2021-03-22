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【都市診療室】食波餅可致視網膜脫落

名人薈萃 11:07 2021/03/22

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不要以為只有「大近視」一族，才會有視網膜脫落的風險。

【都市診療室】玫瑰痤瘡怕熱焗忌果酸：【下一頁

其實，只要眼球曾受過撞擊，那管只是在球場上食了一個「波餅」，或是在家中與兒子玩耍扮超人被打到眼睛，也可導致視網膜脫落，筆者早前便曾接獲如此個案。

來求診的男士年約四十多歲，數日前與友人踢足球時，被足球射中眼睛。起初不以為意，其後發現看東西出現飛蚊，經檢查後證實其視網膜真的穿破了一個小洞。幸因破口不大，用激光治療縫補便可。

然而數日後，他又再來到診所求醫，但這次情況有所不同。意外不是在球場發生，而是在家中與年幼兒子玩耍時，不慎被兒子擊中了眼睛。這一擊力度雖不及「波餅」，但後果卻更嚴重，因為除了飛蚊多了之外，更出現閃光和視野模糊的問題。

激光矯視手術後仍有風險

筆者為他放大瞳孔檢查眼底後發現，他原先穿了洞並以激光治療的位置旁邊，又再穿多了一個洞，並且令視網膜開始脫落，需要入手術室接受開眼手術修補。幸好手術效果理想，病人視力能完全回復正常。

勿以為近視不深，少於700度，便可與視網膜脫落「絕緣」，但其實除了近視這風險因素外，若喜歡玩一些速度感爆標或者撞擊性較高的刺激活動，例如拳擊、笨豬跳，或甚踢波時經常會頂頭鎚，其視網膜脫落的風險也會增加。

另外，很多人也有錯誤觀念，以為做過激光矯視手術，減輕了近視問題，便可減低視網膜脫落的風險。其實，矯視手術只是糾正角膜弧度，將角膜削薄達至減低近視的效果。然而，早已因為近視問題被拉長了的眼球並不能因此而變回原狀，視網膜依舊會因為眼球拉長而被扯薄了，從而增加脫落風險。

撰文 : 鍾兆匡醫生 眼科專科醫生、英國倫敦大學內外全科醫學士、香港醫學專科學院院士（眼科）、愛丁堡皇家外科醫學院院士（眼科）

欄名 : 都市診療室

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