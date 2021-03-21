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【一家四口 離家出走】Donki在港大肆擴張

名人薈萃 10:13 2021/03/21

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早前，日本最大網上券商思佰益(SBI Holdings)執行長北尾吉孝接受《金融時報》訪問時指，計劃撤出香港的營運，更拋出：「沒有自由，就沒有金融業務。」傳媒重點指，香港自由和經營環境大不如前，更指其他日本公司亦正考慮撤出香港。但周四（11日）晚，北尾吉孝卻澄清指，SBI沒有因政治撤出香港的決定。

【一家四口 離家出走】今年可以飛日本嗎？：【下一頁

思佰益的同行野村證券也把部分後勤從香港移到新加坡，原本租用國際金融中心二期五層，去年開始棄租一半樓面至兩層半。友人在野村證券工作，月前他也一家大小由香港移居新加坡，孩子在國際學校讀書。有幸的是，日本「中端」商家，例如是日資財務公司，在香港的生意也不差，我們經常在電視和報章見到那些「易借易還」的廣告。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。一些高端日本公司撤出香港，但同時在民生層面上，Donki卻在大肆擴張。驚安之殿堂日本公司公布最新業績，Donki正部署將香港分店由目前6間增加到24間。從這角度看，日本在香港的公司，由中高端漸變成中低端。何解？九十年代，我們都要去逛銅鑼灣的高端日本百貨公司，今天則是在樓下商場的Donki排隊買日式零食和壽司便當。或許我們可以說，日本文化在香港，正在經歷「去貴族化」，漸變成「泛平民化」，即是在香港也能某程度上享受，活在日本的方便和生活質素。

面對身份認知危機

北尾吉孝在訪問中表示「思佰益正研究以新加坡和上海作為替代地點，重新安置在香港牽涉100名員工的業務。」奇怪的是，新加坡也有《國內安全法》（Internal Security Act），而上海也在中華人民共和國《國家安全法》的涵蓋範圍之內。日本人一向以來的核心價值是「安心，安全（あんしん，あんぜん）」，我認為北尾吉孝先生是在善意、溫馨提示香港政府，要進一步鞏固外資在香港的營商環境。

然而，日本在這三十年來，對內地，香港，台灣和東南亞國家的國家和文化形象正在急速地改變。現時日本的六十代，經歷過日本是「亞洲第一，世界第二」的昔日光景，覺得自己是與西方國家齊名的先進國家國民，很少會覺得自己是「亞洲人」。但我認識一位日本私立國際學校的校長（也是六十代），承認新一代日本年青人對自己身份有「認知危機」。由2010年開始，日本GDP已經被中國超越，新一代的日本人要「適應」內地才是「亞洲第一，世界第二」。所以，這位有遠見的校長，馬上調整課程，讓自己學生知道日本人也是「亞洲人」，去幫助他的學生去重新認知日本在世界的新定位。

撰文 : 馬漪楠 浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休

欄名 : 一家四口 離家出走

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