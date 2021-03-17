【阿里巴巴9988】傳騰訊阿里破冰 淘寶特價版即將開通微信小程序 可以微信支付交易

騰訊（00700）與阿里巴巴（09988）向來都是競爭關係，因此雙方的產品都互不相容，但近日內媒報導指，阿里計劃在騰訊的通訊軟件微信上，開通淘寶特價版（Taobao Deals）小程序，並即將開通微信支付。

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內媒引述淘寶特價版的客服指，淘寶特價版的微信小程序目前仍在內部試用階段，所以尚未對會員開放。待小程序完善後便會推出，但現時未有具體的上線時間。另外，內媒亦訪問了多個淘寶特價版的商家，發現只有部份商家接到有關通知，但大部分商家則未有收到任何消息。

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阿里巴巴全日升0.5%，報222.6元，成交41.5億元；騰訊跌1%，收報624.5元，成交119.7億元。

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