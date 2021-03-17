希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份

隨著各國加快新冠疫苗接種進度，不少國家開始考慮重新開放旅遊業。有歐盟成員國如希臘為盡快振興國內經濟，一早已開始研究疫苗護照政策。希臘已經和以色列簽訂雙邊旅遊協議，正在和10個國家協商簽訂類似條款，分階段允許旅客到訪希臘，中國亦包括在內。

歐盟不認可中俄疫苗 稱須獲監管當局批准 【下一頁】

旅遊業一直是希臘經濟支柱之一，希臘早已決心在春季重啟旅遊業。計劃從4月開始，嘗試允許英國、以色列和部分歐洲國家旅客，乘搭國際航班入境希臘。5月中旬開始，則會增加免檢疫國家名單，但旅客需要提供疫苗接種證書，免疫證明書和新冠肺炎陰性檢測報告，三項中其中一樣。

希臘旅遊部長西奧哈里斯（Haris Theoharis）表示，已經和以色列簽訂「綠色通行證」（green pass）雙邊協議，允許持陰性檢測報告人士，無論是否接種疫苗都可以入境希臘，但抵達時或許需要接受隨機抽樣測試。現階段正在和10個國家，包括中國、澳洲等商討，簽訂類似協議。

西奧哈里斯補充，希臘會要求旅遊業員工接種疫苗，受感染者將會在酒店接受單獨隔離，其他防疫措施亦會同時落實。

西奧哈里斯對歐盟接納「綠色通行證」提案，感到十分高興，希望歐盟能夠盡快通過議案。允許持有疫苗接種證書人士，能夠不受限制地旅行。他表示，如果歐盟否決議案，希臘將會自行制定政策，逐步接受已接種疫苗的旅客，包括接種俄羅斯疫苗及中國疫苗人士。

希臘希望回復疫情前一半的旅遊業務，以減輕疫情對財政造成影響。

責任編輯：李俊儀