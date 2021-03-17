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【職場熱話】上班族月薪16k 一天只忙兩小時 餘下時間和上司打機 憂「浪費人生」想辭職

理財智慧 18:19 2021/03/17

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經常會聽到有人抱怨自己的工作太忙，但近日就有網民抱怨自己的工作太空閒。有在討論區台灣網民表示自己月薪六萬台幣（約16,487港元），但上班沒工作做，一天只需忙兩小時，餘下時間就和同事打機。最近認為這樣「好像在浪費人生」，所以問網民會不會建議他離職。

【網民熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！ 【下一頁

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有不少網民就建議他可以用空餘時間學習，「是不會學投資喔，這麼閒每天都可以看盤」、「 利用時間搞搞副業啊」、「利用時間學東西呢？這樣就不會像在浪費人生」、「難道不會趁空檔發展其他能力嗎？外語、投資、賞車之類的。」

【職場熱話】年近40到大公司見工 月薪只得新人價1.3萬 網民：騎牛搵馬起碼有收入 【下一頁

亦有網民笑言公司還缺不缺人，「換阿這種公司待久也是浪費人生，另外請問還有缺人嗎？」、「甚麼工作呀可以分享嗎？」、「離職然後推薦我進去」、「請問還有有缺人嗎？」

 

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責任編輯：黃苑筠

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