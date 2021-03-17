【阿里巴巴9988】央視點名指摘涉虛假醫藥廣告問題 阿里巴巴UC瀏覽器被下架

阿里巴巴（09988）於今年央視3.15晚會中，被點名指旗下UC瀏覽器涉及為無資質公司投虛假醫藥廣告，目前UC瀏覽器已遭內地大多數的應用程式商店下架。 阿里巴巴今日（17日）股價表現未有受消息影響，收報222.6元，升0.5%。

【阿里巴巴9988】傳監管部門要求阿里剝離媒體資產 大摩兩大理由料影響有限 【見下頁】

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央視報道指，阿里巴巴讓私立醫院競價，爭取成為瀏覽器搜結果的熱門關鍵字，以致用戶在瀏覽器中搜索關鍵詞時，很大機會進入私立醫院的頁面，而非公立醫院的頁面。

目前阿里巴巴持有UC瀏覽器關聯公司90%的股份，為該公司最大股東。而阿里巴巴 UC 瀏覽器團隊發言人已回應，承諾將會採取改進措施，以及為此類廣告道歉。

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記者﹕郭秀慧