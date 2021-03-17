【大行點睇】瑞銀預期十四五國策 拉動消費對經濟貢獻 推薦4大消費股

今年是十四五規劃開局之年，瑞銀發表報告相信，當局會在這期間不斷推出扶持中小企及協助居民就的措施，並且計劃增加家庭收入及解除大型城市戶藉等。該行也相信，中央除會加強投資於城鎮化，也會加快投資數碼轉型。瑞銀估計，上述措施有利低線城市的消費升級，消費對內地經濟拉動的貢獻將更顯著。

[滙豐控股5] 滙豐法國業務 傳僅餘一潛在買家 或有望以1歐元售出 詳情請看【下一頁】

瑞銀又指，市場似乎仍未重視次級城市消費升級，以及消費對經濟重要性日增的現象，意味目前是關注消費股的好機會。在本港及內地上市的必需消費股之間，較偏好前者，皆因前者估值更吸引。

瑞銀最新推介內需股一覽：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

瑞銀亦指，澳門賭業在疫情漸緩及訪客量反彈的情況下，經營環境持續改善。雖然近7日博彩收入水平不及本月首7 日及2月份每日平均水平，但該行看好內地短期內有望放寬自由行和旅行團簽證，有利行業復甦。瑞銀看好濠賭股因而得益。

【阿里巴巴9988】傳騰訊阿里破冰 淘寶特價版即將開通微信小程序 可以微信支付交易 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機