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【ET講股通】孫運喜：鴿王遇上息魔　同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:54 2021/03/17

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，儲局議息前夕，港股表現反覆，恒指全日收報29034點，升6點，成交僅1,487億元。新舊經濟股此起彼落，銀娛 （00027） 升4.6%，舜宇 （02382） 跌2.8%，騰訊 （00700） 跌近1%。

市場憂通脹升溫  儲局被迫加息

「鴿王」遇上「息魔」，儲局今晚完成議息後，主席鮑威爾將會見記者，有指今次是他最不想舉行的議息會議，因為無論說好說淡，恐怕皆會引發市場震盪。債息方面，美10年債息最新報1.63厘，續反覆向上，主因疫情漸受控，預期經濟復常在即，以及美國總統拜登上台後大放水，恐刺激通脹升溫，以致儲局被迫加息。

德銀預期債息年底將升至2.25厘。橋水基金稱全球將面臨通脹浪潮，儲局將不得不提前加息。富國亦指，債息今年將見2.25厘，明年更會高見3厘，促使儲局提前加息。市場人士做淡債市，包括舊債王格羅斯沽空10年美債，市場上亦湧現大量做淡債價的期權新倉。

美10年債息  緊盯1.47厘及1.65厘

今晚除緊盯鮑威爾發言內容外，更要留意市場反應。美10年債息重要支持位為前浪底1.47厘及20天綫1.48厘，若失守該水平，將對股市有利；反之，若突破1.65厘，則股市勢必受累。納指方面，若突破前浪頂阻力，則形勢轉佳；反之，若20天綫得而復失，則無運行。恒指方面，重要阻力為20天綫29448點及50天綫29228點，重要支持則為28200水平。

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如有股票疑難，歡迎留言問股【按此
 

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欄名 : ET講股通

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